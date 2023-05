Contatto De Laurentiis-Corsi per Accardi: le ultime

Contatto De Laurentiis-Corsi per liberare Accardi, le ultime

Notizie di calciomercato Napoli – Contatto De Laurentiis-Corsi per liberare il ds Accardi, possibile nuovo acquisto che arriverebbe dall’Empoli. De Laurentiis ha chiamato il presidente amico Corsi per avere il via libera.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di SportItalia sul suo sito, ci sarebbe stata una telefonata tra il patron azzurro e il presidente dell’Empoli:

“Fabrizio Corsi e Aurelio De Laurentiis hanno avuto un contatto nelle ultime ore per parlare di Pietro Accardi, considerato un papabile per la poltrona di direttore sportivo del Napoli. A maggior ragione con Cristiano Giuntoli indirizzato verso la Juve, ma che deve essere liberato e fin a quel momento bisognerà aspettare. Non ci sono stati contatti diretti tra De Laurentiis e Accardi, non è detto che ce ne siano.

Sotto questo aspetto ci sarebbe la tendenza del Napoli ad andare avanti con il tandem Micheli-Mantovani oppure a valutare la candidatura di Polito (oggi al Bari) in quest’ordine, senza per forza ingaggiare un nuovo direttore sportivo. Situazione fluida, ma dalle ultime ore Accardi è più vicino all’Empoli piuttosto che al Napoli. Ovviamente dobbiamo aspettare, in questo momento la vicenda Spalletti -sempre più complicata- ha il sopravvento. E le cose possono cambiare da una settimana all’altra”.

