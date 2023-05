Possibile addio Spalletti, spunta una penale: la cifra

Possibile addio Spalletti, spunta una penale

Possibile addio Spalletti – Spunta una penale riguardo il possibile addio del tecnico azzurro, è quanto fa sapere Walter De Maggio in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Ecco le parole del giornalista:

Penale Spalletti: la cifra

“Spalletti per andare via dovrà pagare 8 milioni di penale al Napoli, non è il massimo se in questi due anni ha incassato 6 milioni totali. Io però mi metto nei panni suoi e se arriva il presidente che gli dice che diverse pedine fondamentali possono andar via è giusto che si faccia delle domande”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Abate: “Giuntoli vive da me, posso darvi una notizia certa sul suo futuro”

Contatto De Laurentiis-Corsi per Accardi: le ultime

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici