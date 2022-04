Calciomercato Napoli: due colpi quasi chiusi, c’è un terzo obiettivo

Il Napoli si sta dimostrando davvero attivo sul mercato ed a confermarlo è anche Raffaele Auriemma. Il giornalista ha dichiarato che il club azzurro ha quasi concluso due operazioni in entrata. Non solo: a quanto pare sembra esserci già un terzo obiettivo.

Ecco le sue parole:

“Kvaratskhelia è molto forte e sembra essere destinato a rinforzare il Napoli di Luciano Spalletti. Anche Olivera è un profilo che interessa la società azzurra. Infine le cronache mi parlano anche di un terzo calciatore seguito dai campani: si tratta di Cambiaso. Calciatore, quest’ultimo, che per come la vedo io farebbe molto bene.”

