Marcello Lippi: “Allenare ancora? Ho chiuso definitivamente”

Marcello Lippi, ex allenatore anche del Napoli e della nazionale campione del mondo 2006, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva: “Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore. E’ giusto così, basta. Magari potrei essere utile in altri ruoli, vediamo. Ma fino a primavera niente”.

L’ex (a questo punto) allenatore si è soffermato sulle italiane impegnate in Champions: “Date le assenze, il pareggio di ieri contro il ‘Gladbach ci poteva stare. Conte ha dovuto inventarsi il reparto difensivo. La Juve ha giocato un discreto calcio nonostante l’assenza dei suoi migliori giocatori. Dybala? Se sta bene fisicamente è imprescindibile. Per la Champions ci vogliono 3 o 4 giocatori di alto livello”.

