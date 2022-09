Montervino: “Raspadori? Il Napoli l’ha pagato troppo”

Montervino su Raspadori

L’ex capitano del Napoli Francesco Montervino, intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Ne parliamo il lunedì, ha commentato l’arrivo di Giacomo Raspadori in maglia azzurra e il relativo costo dell’operazione. Ecco quanto dichiarato:

“Tutti quelli ‘tecnici’ diranno che la cifra spesa per Raspadori è eccessiva. Per i prezzi che ci sono in Italia è un giocatore che non avresti dovuto pagare più di 25-28 milioni di euro. Ha giocato due anni da titolare in Serie A? Sì, ma nel Sassuolo. Detto questo, un giocatore che indossa la maglia del Napoli, il suo valore comunque rimane immutato e non cala.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Liverpool, due le alternative per sostituire Osimhen

Agente Kvaratskhelia: “Si è già ambientato, può ancora migliorare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Operaio morto folgorato sopra silos nel Vicentino