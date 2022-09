Napoli-Liverpool, le parole di Spalletti in occasione della sfida

Il quotidiano Il Mattino si sofferma sul comportamento di Luciano Spalletti in vista della sfida di domani tra Napoli e Liverpool.

Luciano Spalletti sta preparando con il Napoli la sfida contro il Liverpool ed il Mattino si concentra su come sta lavorando a ciò. Secondo quanto riportato il tecnico di Certaldo non avrebbe perso tempo dopo la vittoria contro la Lazio e si sarebbe subito messo a lavoro.

“Anche la squadra, riunita a lungo nella sala-tattica, lo ha capito: Spalletti non ha perso molto tempo, come suo solito, nel fare complimenti per la vittoria con la Lazio. Ha badato subito al sodo: ha piazzato sulla sua lavagnetta il Liverpool, spiegando alcune cose che i Reds fanno alla perfezione. E su tutto, il rubar palla sulla trequarti e colpire.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Liverpool, due le alternative per sostituire Osimhen

Agente Kvaratskhelia: “Si è già ambientato, può ancora migliorare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Napoli-Liverpool, Lavezzi a sostegno degli azzurri al “Maradona”