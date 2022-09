Napoli-Liverpool: sold out al Maradona ed incasso da record

Per la sfida di Champions League tra il Napoli ed il Liverpool è previsto il sold out allo Stadio Diego Armando Maradona.

Domani sera Napoli e Liverpool si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione dell’edizione numero 68 di Champions League. Per tale match è previsto il sold out allo stadio Diego Armando Maradona. Non solo: secondo il quotidiano Il Mattino c’è stato un record di incassi.

“Sarà un incasso record ma soprattutto uno spettacolo nello spettacolo: c’è tanta di quella potenziale bellezza nell’aria, tra campo e città, che si rischiano vertigini da sindrome di Stendhal. C’è una squadra ricca di campioni e un sold out che magari sarà solo sfiorato, perché quei posti nei settori inferiori sono difficilissimi da vendere. Ma l’urlo Champions farà venire i brividi a tutti, visto che manda da due anni e mezzo, da quella notte con il Barcellona che fu poi anche l’ultima notte di festa prima del grande tunnel del lockdown per il Coronavirus. Uno show pirotecnico: 50mila persone, forse anche di più.”

