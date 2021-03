Napoli, Kalidou Koulibaly si conferma il gigante della difesa

La Gazzetta dello Sport ha parlato di Kalidou Koulibaly, che si sta rivelando sempre più decisivo in difesa con il Napoli.

Kalidou Koulibaly dimostra sempre di più le sue capacità in campo con il Napoli. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato delle ultime prestazioni del giocatore azzurro, in particolare della sfida contro il Milan, in cui il senegalese è stato il più veloce in campo.

“Si è rivisto il Koulibaly sontuoso, decisivo e capace in certi momenti di fare reparto a sé. Sta attraversando un ottimo periodo di forma.”

