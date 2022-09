Napoli-Liverpool, due le alternative per sostituire Osimhen

Victor Osimhen è in dubbio per la sfida tra Napoli e Liverpool, Luciano Spalletti valuta dunque ben due alternative.

Domani sera il Napoli sfiderà il Liverpool in Champions League e la presenza di Victor Osimhen non è del tutto certa. L’attaccante nigeriano ha riscontrato un risentimento muscolare, che lo ha portato a seguire un allenamento personalizzato nei giorni scorsi. Tuttavia in caso di assenza Luciano Spalletti può contare su due risorse: Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone.

Ecco quanto riportato a tal proposito dal Corriere del Mezzogiorno:

“Le alternative sono Raspadori e Simeone con l’ex Sassuolo che ha più minuti nelle gambe ed è avanti sotto il profilo della condizione fisica. Cambierebbe tutta l’impostazione dell’attacco, Raspadori sarebbe un centravanti di manovra, bisognerebbe puntare sulle combinazioni rapide. Pensieri e valutazioni che al momento in casa Napoli non si fanno perché c’è fiducia, i tempi sono stretti ma la sensazione è che possa smaltire l’affaticamento. Fa la differenza la sua volontà di scendere in campo, Osimhen vuole affrontare il Liverpool al Maradona.”

