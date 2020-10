NAPOLI – Rimandate le prossime partite Under

NAPOLI GIOVANILI – Stop alle partite.

Come riportato da iamnaples.it, il vivaio del napoli nei giorni 24 e 25 ottobre non disputerà nessuna partita. La partità della primavera, contro la Reggina, è stata rimandata per un caso di covid-19 nella squadra calabrese.

L’Asl di Napoli ha deciso lo stop delle partite delle giovanili del Napoli, poiché nel gruppo squadra Under 17 è stato rilevato un caso di positività al coronavirus. Per tanto le squadre che condividono il centro sportivo Kennedy (Under 15, 16 e 17) non potranno partecipare alle gare in vista.

Il Napoli prima di ricominciare gli allenamenti in sicurezza sottoporrà a tutti gli elementi dei gruppi-squadra regolare controllo. Rinviate quindi le partite Under 15 e 16 contro i pari età della Roma, e l’Under 17 contro il Pescara.

