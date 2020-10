NAPOLI FEMMINILE – La Marca torna a Napoli come responsabile commerciale

Come annunciato dalla società, Vincenzo La Marca sarà il nuovo responsabile commerciale del Napoli Femminile. Precedentemente La Marca ricopriva il ruolo di responsabile della comunicazione e marketing nel Pro Vercelli.

Con molta professionalità ed eleganza La Marca lascia i tifosi con un messaggio:

“Sette anni di passione per uno sport, il calcio, amore per una maglia, quella BIANCA, e un fortissimo legame con una delle Società più gloriose nel panorama calcistico italiano e mondiale, la Pro Vercelli. Far parte di questa grande famiglia è motivo di grande orgoglio e nella mia mente e nel mio cuore rimarranno indelebili i ricordi e i momenti vissuti giorno dopo giorno in quella che è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Un grande ringraziamento va a tutti i fantastici tifosi delle Bianche Casacche, i giornalisti e tutti gli sponsor della Pro Vercelli, con i quali ho condiviso momenti esaltanti. Spero di avervi lasciato qualcosa dal punto di vista professionale, ma soprattutto dal punto di vista umano. Ringrazio i miei colleghi (amici), con i quali ho collaborato in questi anni e che sicuramente resteranno parte della mia ‘famiglia’. Ma soprattutto ringrazio la Città di Vercelli, per avermi accolto nel migliore dei modi fin dal primo giorno ed avermi fatto sentire a casa in questi anni”.