Alice Parisi – Sassuolo femminile: “Questa è la settimana più difficile”.

Alice Parisi e Mister Piovani parlano Sky Sport della partita contro il Napoli.

Come riportato da Calciofemminileitaliano.it: Alzi la mano chi si aspettava un Sassuolo così spettacolare. Le neroverdi stanno giocando un calcio moderno e spumeggiante, caratteristiche che la stanno affermando come una delle rivelazioni di questo inizio di stagione. Sky Sport, per lo studio del match di stasera con il Napoli, ha fatto intervenire il capitano Alice Parisi ed il mister Gianpiero Piovani.

“Sono rinata, mi sento rinata” esordisce così l’ex Fiorentina Parisi. “Avevo bisogno di cambiare e credo di aver scelto il posto giusto. E quindi mi sento molto bene”. Questa terza giornata è uno spartiacque per la formazione emiliana: “Questa è la settimana più difficile di tutte perché il calo di concentrazione è dietro l’angolo. E soprattutto dato che il nostro gruppo è molto giovane è giusto far capire che ancora non abbiamo fatto niente. È la più difficile ma speriamo sia anche la settimana più bella”. La giocatrice originaria di Tione di Trento ritrova anche la sua amica Federica Di Criscio: “Sono contenta di rivederla in campo, so che è una giocatrice che in campo mette tanta passione e agonismo. Quindi penso che a Napoli abbia trovato il posto giusto”.

È intervenuto poi il mister della squadra Gianpiero Piovani: “Abbiamo una società alle spalle che crede tanto nel movimento femminile e crede tanto nelle giovani. Abbiamo fatto la scelta di lavorare su numerose calciatrici giovani in rosa nella quale abbiamo inserito poi quelle tre-quattro esperte che mi stanno dando una grandissima mano”. L’ex Brescia non si fida delle apparenze e dice alle sue di stare attente alle partenopee. “Ho detto alle ragazze che quella col Napoli è una partita difficile, hanno perso a Bari ma con la Fiorentina hanno fatto bene. È una squadra organizzata allenata da un ragazzo giovane che è nel femminile da tanti anni. Quindi dovremo stare molto attente e cercare di continuare nel nostro bel percorso perché sarà una partita ostica”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Marchione, ag. Fifa: “Napoli, per la difesa c’è l’ex Barcellona Marc Bartra, è il profilo giusto”

Orestis Karnezis: “A Meret serve tempo, Gattuso preferisce Ospina per un motivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: primo caso in scuola Friuli, alunna positiva