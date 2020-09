UPC Tavagnacco – Presentata la squadra per il ritorno in campo

Presentata la nuova UPC Tavagnacco per la Serie B femminile.

Come riportato da Calciofemminileitaliano.it: Si alza il sipario su una nuova stagione per l’UPC Tavagnacco. La prima in serie B dopo 19 anni consecutivi trascorsi nella massima serie del calcio femminile. L’emergenza coronavirus, e soprattutto la scelta della Figc di fermare il campionato senza più riprenderlo, hanno condannato la squadra friulana alla retrocessione. Una decisione confermata anche dalla giustizia sportiva e amministrativa.

Il presidente Roberto Moroso e il suo vice Domenico Bonanni hanno preso atto voltando pagina e costruendo una squadra competitiva per riuscire a tornare il prima possibile in serie A. All’allenatrice Chiara Orlando è stato fornito un mix di gioventù ed esperienza con il compito di amalgamare il gruppo e prepararlo in vista dell’esordio in campionato, previsto per il prossimo 13 settembre a Pomigliano.

Fiduciosa l’allenatrice:

«Il gruppo è giovane ma omogeneo. Ho trovato ragazze motivate e con molta voglia di fare. Una bella squadra sia a livello umano che tecnico. Vogliamo fare il meglio possibile, non ci poniamo limiti. Molte delle nostre avversarie si sono rafforzate, quindi sarà certamente un campionato competitivo. Staremo a vedere. Di sicuro anche il Tavagnacco dirà la sua, e sono certa che tra i valori aggiunti su cui contare, con un gruppo così giovane, ci saranno la sfrontatezza e la spensieratezza. Sono fiduciosa».

Gruppo giovane a cui però la società ha voluto affiancare due giocatrici di grande esperienza: Alessia Tuttino e Michela Martinelli su tutte. Tra i nuovi arrivi ci sono Beatrice Beretta, Flavia Devoto, Melissa Toomey, Aurora Liuzzi, Zoe Caneo e Zineb Abouziane.

