La Juve Women batte il San Marino, Arriva anche la prima vittoria per l’Inter – Ecco com’è andata la terza giornata di campionato

Ecco com’è andata la terza giornata di campionato della Serie A femminile.

Come riportato da Calciofemminileitaliano.it: Dopo il Milan vincono anche Juventus e Fiorentina, e alla terza giornata di Serie A le gerarchie non cambiano. Alle bianconere, padrone del campo per 90’ contro il San Marino – tante le occasioni create, incluso un palo di Bonansea nel primo tempo – serve il guizzo di Girelli al 71’ per sbloccare il match. L’attaccante è brava a farsi trovare in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e a superare Ciccioli tra i pali con un destro vincente. Undici minuti più tardi è Caruso a firmare il raddoppio a distanza ravvicinata, complice un errore fatale del portiere avversario.

Successo nel pomeriggio anche per la Fiorentina di Cincotta che si aggiudica per 3-2 un derby combattuto con la Florentia San Gimignano. Al doppio vantaggio delle viola, firmato da Mascarello e Adami, risponde Cantore su calcio di rigore alla fine del primo tempo e Martinovic al 62’, ma a decidere la sfida è ancora una volta Daniela Sabatino, che a dieci minuti dal 90’ cala il tris e realizza la sesta marcatura con la nuova maglia.

Nel posticipo serale della terza giornata arrivano anche i primi tre punti delle nerazzurre. In casa dell’Hellas Verona è la solita Moller (portano la sua firma le tre reti complessive realizzate finora dalla squadra di Sorbi) a trovare il gol e a portare avanti le compagne sull’assist volante di Baresi. Le padrone di casa rimettono la gara in parità al 35’ grazie al calcio di rigore trasformato da Bragonzi e guadagnato da Jelencic, atterrata in modo falloso da Brustia dalle parti di Aprile. È ancora l’Inter però a trovare il gol del definitivo 2-1 allo scadere del primo tempo: calcio d’angolo battuto da Alborghetti e ancora Moller, questa volta di testa, va a bersaglio anticipando Durante.

Prima vittoria per Baresi e compagne, terzo ko per le scaligere, ferme a quota zero in classifica con San Marino Academy e Napoli Femminile. Il campionato tornerà nel weekend del 3 e 4 ottobre dopo la sosta delle Nazionali, e in programma ci sarà il primo big match tra Juventus e Milan.

