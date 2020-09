Napoli, la cessione di Kalidou Koulibaly sbloccherebbe tre nomi in entrata: Boga, Veretout e Sokratis

La cessione di Kalidou Koulibaly, secondo la redazione di Sky Sport, sbloccherebbe tre entrate: Boga, Veretout e Sokratis

La cessione di Kalidou Koulibaly, per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, porterebbe la società di De Laurentiis ad avanzare anche per le operazioni in entrata. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport sarebbero ben tre le trattative che il ds Giuntoli sarebbe pronto a chiudere: Jeremie Boga, che il Sassuolo valuta circa 40 milioni, Jordan Veretout, che rappresenterebbe l’identikit perfetto per il dopo Allan e per il centrocampo a 2 nel 4-2-3-1 che sta provando Gattuso ed infine, per il dopo Koulibaly, Sokratis Papastathopoulos, messo fuori progetto dall’Arsenal.

