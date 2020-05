Dalla Francia, niente Psg per Koulibaly. Futuro in Premier

Dalla Francia allontanano Koulibaly dal Psg, il Senegalese verso la Premier

Il quotidiano Francese Le Parisien allontana Koulibaly dal Psg, e ipotizza un furuto in Premier per l’azzurro. Al momento il club che avrebbe manifestato interesse sarebbe il Manchester United, ma le richieste economiche del Napoli avrebbero bloccato l’approccio. In passato la valutazione di Koulibaly superava i 100 milioni, ma complice una stagione non proprio felice del Senegalese la sua valutazione sarebbe in discesca. Nonostante tutto, De Laurentis non si priverebbe del suo difensore per meno di 100 milioni. Oltre lo United, in Premier anche il Newcastle fresco di cambio di proprietà avrebbe provato un approccio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski, anche la UEFA celebra il suo compleanno [VIDEO]

Fedele boccia Everton:”Non serve al Napoli, Icardi e Cavani non arriveranno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

UFFICIALE – Figc: date e format per finire la Serie A