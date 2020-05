L’agente di Jorginho strizza l’occhio alla Juve:”Chi non vorrebbe giocarci”

L’agente dell ex Napoli Jorginho manda un segnale alla Juventus

L’agente di Jorginho, Joao Santos, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell’interessamento della Juventus per il suo assistito. Ecco quanto dichiarato: “La Juve? È una delle principali squadre europee: a tutti i calciatori farebbe piacere un’esperienza in bianconero. Non ho sentito Paratici, ad oggi non mi ha chiamato. Jorginho ha 3 anni di contratto col Chelsea, sta bene a Londra. Ho letto dell’accostamento alla Juve attraverso i giornali e gli organi di informazione. Ritrovare Sarri? Ripeto: la Juventus è uno dei top club del panorama calcistico”.

