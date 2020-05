Chiariello allotnana Callejon dal Napoli:”Possibilità minime che rimanga”

Umberto Chiariello non ha dubbi, Callejon andrà via

Nel corso della diretta della trasmissione radiofonica Punto Nuovo Show, è intervenuto il noto giornalista Umberto Chiariello con il suo consueto editoNapoli. L’argomento trattato è relativo all’addio quasi certo di Callejon. Ecco quanto dichiarato: “E’ evidente che De Laurentiis sta cercando di blindare Dries Mertens e Piotr Zielinski. Ci sono altri che non vuole mettere sul mercato, ma è da capire la strategia che si vuole utilizzare. Si parla di due esterni, ma voglio capire: chi sostituirà lo spagnolo Josè Callejon? Si sta sottovalutando l’importanza di questo calciatore, Josè è un calciatore fondamentale. Dalle mie notizie c’è l’1% di possibilità che resti, quindi il 99% che vada via: ma dov’è l’equilibratore tattico nuovo? Come pensa il Napoli di riorganizzarsi a quella fascia?”.

