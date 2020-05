Roberto Carlos categorico: “Di fenomeno ce n’è uno solo!”

Il portale goal.como riporta le parole di Roberto Carlos.

Secondo Roberto Carlos di fenomeno ce n’è uno solo:

“Lui era il migliore. Non ci sarà mai un altro ‘Fenomeno’. Non sono come lui né Neymar, né Cristiano, né Messi, Ronaldo è unico. Penso che ai nostri tempi fosse anche più difficile segnare. Era un calcio più fisico e gli attaccanti erano meno protetti, ma lui poteva fare tutto”.

