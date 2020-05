Fedele boccia Everton:”Non serve al Napoli, Icardi e Cavani non arriveranno”

Enrico Fedel boccia il possibile arrivo di Everton, e su Cavani ed Icardi resta scettico

Nel corso della trasmissione radiofonica Marte Sport Live è intevenuto Enrico Fedele, il quale ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli dovrebbe andare prima in forma considerando che non ha giocatori altissimi. L’unico forte fisicamente è stato Manolas che si è infortunato. Gli azzurri dovrebbero partire bene, ma è difficile fare previsioni. Cavani e Icardi non credo siano nomi per il Napoli sinceramente. Mertens è stato confermato e ha avuto un ruolo importante anche Gattuso che ha fatto da mediatore. Mertens aveva ricevuto l’offerta dell’Inter, ma l’attendismo non ha funzionato. Osimhen rappresenta il profilo dei giocatori voluti da De Laurentiis: è un giovane forte. Comunque bisogna vendere prima Milik e poi c’è anche Petagna, quindi voglio capire quali saranno le strategie. Everton? Al Napoli non serve, è un esterno sinistro. Sarebbe un’alternativa di Insigne. Assomiglia un po’ a Douglas Costa della Juve”.

