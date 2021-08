Ascoli, Sottili: “Squadra con personalità ha cercato il pareggio. Osimhen forte, il Napoli può fare un campionato da protagonista”

Ascoli, le parole di Sottil nel post partita

Notizie Napoli calcio – Andrea Sottil, tecnico dell’Ascoli, ha commentato la sconfitta in amichevole contro il Napoli a Canale 8.Di seguito le sue dichiarazioni:

“La sconfitta lascia il tempo che trova. Sono soddisfatto per l’atteggiamento della squadra, che ha pensato di poter pareggiare. La personalita’ non e’ mancata. Momentaneamente l’abbiamo anche recuperata. Il Napoli e’ una squadra di grande qualita’, in tutti i ruoli e nelle doppie scelte. Hanno giocatori di grande caratura. Spalletti? L’ho avuto come allenatore, puo’ dare quel tocco in piu’ in termini di genialita’ alla squadra, dato che ha sempre idee nuove. Il Napoli in mezzo al campo e’ forte. Possono fare un campionato da protagonisti. Io difensore contro Osimhen? E’ molto forte, ha tutte le qualita’ per migliorare. Ha tutto il tempo per diventare un top player, puo’ migliorare nei movimenti senza palla”.

