Castel di Sangro, domani sarà il giorno di Mertens e Lozano

Nella giornata di domani Hirving Lozano e Dries Mertens arriveranno a Castel di Sangro.

Hirving Lozano e Dries Merten saranno finalmente a disposizione di Luciano Spalletti. I due attaccanti del Napoli infatti raggiungeranno il resto della squadra a Castel di Sangro nella giornata di domani. Finalmente dunque il nuovo allenatore del Napoli potrà conoscerli e vederli a lavoro. Entrambi sono stati costretti ad un’assenza iniziale a causa di imprevisti: Dries Mertens ha subito un’operazione alla spalla, mentre Hirving Lozano ha subito un brutto infortunio mentre disputava una gara con la nazionale messicana.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“E per avere un ventaglio di scelte con cui rinfrescarsi a campo aperto o anche serrato, sarà vantaggioso poter almeno rivedere Lozano e Mertens, annunciati fisicamente a Castel di Sangro per domani, magari non pronti, certo che no, ognuno con i suoi piccoli o grandi problemi, però capaci di assorbire la didattica a distanza ravvicinatissima.”

