Calciomercato Napoli, è tempo di cessioni: otto giocatori andranno via

È tempo di cessioni per il calciomercato del Napoli: alcuni giocatori sarebbero pronti a lasciare il club.

Sembra che il mercato del Napoli si stia finalmente sbloccando. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che si focalizza sulle cessione del club azzurro. Queste ultime sono fondamentali, in quanto se andranno a buon fine la squadra potrà avere il via libera per gli acquisti.

Dal quotidiano si legge:

“Ne mancherebbero due (un centrocampista e un terzino) ma non sembra esserci fretta o semplicemente non ci sono ancora le condizioni necessarie per rinforzare l’organico a disposizione di Spalletti. Qualcuno arriverà ma questa è la settimana delle uscite. Dopo Ciciretti al Pordenone, nei prossimi giorni toccherà a Contini, Folorunsho e poi a Tutino, Gaetano, Luperto, Machach, Palmiero, Zedadka. Sono tutti in procinto di andarsene”

