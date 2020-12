Juventus-Napoli, Adl vuole ribaltare la sentenza. Spunta la data per rigiocare il match

Juventus-Napoli, c’è la data per rigiocarla

Sul caso Juventus-Napoli, l’edizione odierna di Repubblica, ci sarebbero importati novità. Secondo quanto riporta il quotidiano, De Laurentiis le starebbe provando tutte per ribaltare le sentenze relative alla sconfitta a tavolino e il -1 in classifica. Prima di Natale, è prevista la sentenza al Coni dove si discuterà del ricorso. Inoltre, spunta anche la data del 13 Gennaio 2021 per l’eventuale disputa del match.

