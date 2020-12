Hugo Maradona in lacrime a ‘Domenica In’: “Diego un secondo padre, ha sempre aiutato la famiglia”

Hugo Maradona piange in diretta ricordando Diego a Domenica In

Notizie Napoli calcio. Hugo Maradona, in lacrime a ‘Domenica In’ trasmissione della Rai condotta da Mara Venier nel ricordare il fratello Diego.

Hugo Maradona in lacrime a Domenica In

“È stato un secondo padre, non solo un fratello. Non sono potuto andare al funerale per via del Covid e sto male, è stato un grande dolore non essere lì. Comunque lo voglio ricordare come merita, come voglio io: come un fratello, lui più degli altri perché ha aiutato tutti noi della famiglia (piange a dirotto, ndr)”.

Poi aggiunge: “Mi ha chiamato due domeniche fa, alle 3 del mattino. Diceva: ‘Hugo stai dormendo?’, erano le conversazioni nostre. Io gli ho risposto: ‘No, sto ballando!’. Sempre a ridere e scherzare, parlare di noi, di come stiamo. Lui stava tranquillo, era sereno. Dopo tre giorni è successo questo”.

