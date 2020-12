Daniele Orsato miglior arbitro del 2020. Pjanic a Milano è solo un ricordo ormai

Orsarto eletto miglior arbitro del 2020

Come riporta l’edizione online de Il Mattino, Daniele Orsato è il miglior arbitro del 2020. A renderlo ufficiale, ci ha pensato l’Iffhs attraverso un comunicato. I tifosi azzurri, ricorderanno l’arbitro di Schio per la mancata espulsione di Pjanic in quel famoso Inter-Juventus del 2008.

