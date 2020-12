VIDEO- Rocio Oliva difende Maradona: “Diego era una persona diversa da come lo descrivono”

Intervistata nel corso di una trasmissione televisiva argentina, Polemica en el bar, la donna ha così parlato del fuoriclasse argentino:

“Se parlassi, potrei restare tutta la notte. Se Diego potesse risvegliarsi, prenderebbe a pugni qualche persona. Io ho deciso di essere forte e lascio che tutti dicano la loro, che parlino. Devo essere tranquilla, lo devo a me stessa anche in memoria di Diego. Un giorno anche io fornirò la mia versione dei fatti. Ho tante belle cose da raccontare, ma soprattutto di Diego”.

“Voglio dimostrare, e ho tanti buoni motivi per farlo, che Diego era una persona migliore anche di ciò che è stato da giocatore di calcio. Ho sentito tante cose, ma non lo descrivono nel modo giusto. Non è neanche lontanamente come lo descrivono. Era decisamente meglio. Dirò a tutti, in ogni parte del mondo, che Diego Armando Maradona era una persona buona, premurosa e amorevole. Un uomo straordinario”.