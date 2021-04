Bufera Serie A: Napoli e altre 6 big chiedono le dimissioni di Dal Pino

L’edizione odierna de Il Sole 24 Ore scrive: “E’ bufera in Serie A, almeno dal punto di vista istituzionale”.

Secondo il quotidiano sarebbe partita una richiesta formale di dimissioni nei confronti del presidente della Lega Paolo Dal Pino.

Non è la sola azione avvenuta in sfavore del presidente della Lega, quella della richiesta di dimissioni, bensì è stata attuata una denuncia per cattiva gestione. Una proposta di sfiducia dovuta al comportamento nella gestione dei diritti tv e dei fondi.

La decisione sembrerebbe essere partita dalle big di Serie A: Napoli, Juventus, Inter, Atalanta, Lazio, Fiorentina ed Hellas Verona.

