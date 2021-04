Cauet, ex Inter: “Moueffek è un affare per il Napoli, è pronto per l’Italia”

L’ex Inter Cauet sull’obiettivo del Napoli Moueffek

L’ex centrocampista dell’Inter Benoit Cauet, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc dove ha parlato di Moueffek che sembrerebbe nel mirino del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Moueffek è pronto per la Serie A inoltre a Napoli c’è Gattuso, allenatore ideale per aiutarlo a imporsi anche in Italia. Il Saint-Etienne è un club che ha costruito la sua fortuna sul lancio dei talenti. Moueffek è uno di questi. Non dimentichiamo che dal Saint-Etienne al Napoli si trasferì anche Ghoulam, che prima dell’infortunio stava avendo un rendimento altissimo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Branca: “Nessuno direbbe no alla piazza di Napoli”

L’avv. Chiacchio su Gasperini: “Adesso rischia la squalifica”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Biden, è ora di finire la lunga guerra in Afghanistan