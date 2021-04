Branca: “Nessuno direbbe no alla piazza di Napoli”

Marco Branca su un suo possibile approdo al Napoli

L’ex direttore sportivo dell’Inter Marco Branca, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato di scudetto e di un suo possibile approdo nel club azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Credo che l’Inter possa riportare lo scudetto in sede, manca poco e speriamo che si possa concretizzare. Per vincere c’è bisogno di una serie di fattori che devono intervenire tutti contemporaneamente. Io al Napoli? Nessuno potrebbe dire di no al fascino di questa piazza.”

