Udinese, il vicepresidente: “ADL un visionario, ci ha chiesto De Paul”

Il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo dove ha parlato di De Laurentiis e ha svelato anche un restroscena di mercato legato a De Paul. Ecco quanto dichiarato:

“E’ talmente avanti, sembra un visionario. Lui si è arrabbiato perché vuole far capire che il problema è prioritario. Stadi? Non può il Napoli concorrere con le squadre straniere con le tasse sul lavoro imposte dallo stato. La grandezza di De Laurentiis è avere una squadra sempre ai vertici, non essendo un magnate. A Udine stiamo vivendo un ciclo sfortunato, ma ultimamente i risultati non stanno pagando. De Paul? Quando lo vedo mi riconcilio con il calcio. Il presidente De Laurentiis deve capire che è un giocatore costoso. De Laurentiis ce lo ha chiesto”.

