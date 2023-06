Dura critica di Criscitiello a Italiano: “Le due finali perse sono colpa sua: ecco in cosa sbaglia”

Dura critica di Criscitiello verso il tecnico viola Italiano

Dura critica di Michele Criscitiello, verso il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Il direttore di Sportitalia, nel corso di Sportitalia mercato ha attaccato duramente il tecnico viola per le due sconfitte della Fiorentina nelle finali con l’Inter in Coppa Italia, ma soprattutto l’ultima col West Ham in Conference League:

Criscitiello:

“Perdere due finali non è una beffa, soprattutto quando si prende un gol del genere al 90′ per presunzione tattica: questa è colpa di Vincenzo Italiano. E’ un allenatore bravo, ma deve capire che i tempi di Zeman continuano in Serie C ma non in Europa. Se vuole fare il salto di qualità deve saper cambiare il copione tattico delle partite.

In Coppa Italia vai in vantaggio dopo pochi minuti e, invece di cambiare la gara, resti impostato sulla tua preparazione. Italiano ha un solo modo di giocare. Seguo questo allenatore da Trapani, l’abbiamo visto in Serie C, in Serie B, allo Spezia: è bravo ma deve essere capace a snaturarsi in certe occasioni per portare a casa il risultato”.

