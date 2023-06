Nuovo ds Napoli, nessun contatto con Accardi o Tare: ADL punta in casa

Nuovo ds Napoli, le ultime da Walter De Maggio

Nuovo ds Napoli, le ultime notizie arrivano da Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, che ne ha parlato a Radio Goal:

“Al momento Cristiano Giuntoli è sotto contratto. Lui vuole andare via, De Laurentiis non lo libera e al contempo non cerca neanche un direttore sportivo. Al momento non mi risulta alcun contatto né con Accardi né con Tare. De Laurentiis è convinto di avere già in casa il direttore sportivo, Giuntoli, il quale pressa per andare via, attende la grazia di De Laurentiis che non arriva. L’idea di De Laurentiis è di affiancare Sinicropi, attuale dirigente del Napoli, a Giuntoli. Poi a scadenza naturale del contratto Giuntoli andrebbe via e Sinicropi continuerebbe a Napoli”.

