De Laurentiis attende Italiano, il tecnico chiederà a Commisso di liberarlo

Incontro tra Italiano e Commisso, De Laurentiis attende

Vincenzo Italiano incontrerà oggi il patron della Fiorentina Rocco Commisso, nel corso del quale chiederà al numero uno viola di essere liberato. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il tecnico crede di aver raggiunto il massimo risultato possibile e avrebbe manifestato la volontà di una nuova avventura. Commisso potrebbe non opporre resistenza alle richieste del tecnico, anche perchè avrebbe già pensato ad Alberto Aquilani come suo sostituto. De Laurentiis attende l’esito dell’incontro, in caso di addio di Italiano con il club viola è pronto a dare l’assalto decisivo.

