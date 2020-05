Sportmediaset – Gremio-Napoli, accordo trovato! Ora va convinto Everton

Tra Everton e il Napoli c’è di mezzo il sì di un giocatore che in Brasile sta scalando le classifiche di gradimento e che sembra perfetto per il 4-3-3 di Rino Gattuso. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Grenio sarebbe pronto a dire sì all’offerta di 25 milioni di euro presentata dal club di De Laurentiis, ma per portare a termine l’operazione è necessario convincere il ragazzo (al quale è stato prospettato un contratto quadriennale da circa 4 milioni a stagione).

L’attaccante brasiliano ha chiesto tempo prima di prendere una decisione così importante: a 24 anni si rende conto di essere nel momento migliore della carriera e non vuole prendere decisioni affrettate. De Laurentiis aspetta e si guarda anche intorno per eventuali alternative, ma è chiaro che regalare a Gattuso la prima scelta sarebbe un’ottima maniera di cominciare a costruire il Napoli del futuro.

