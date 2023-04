Napoli-Salernitana, Spalletti chiede massima concentrazione

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti avrebbe chiesto massima attenzione ai suoi uomini contro la Salernitana.

Napoli e Salernitana si sfideranno oggi pomeriggio alle ore 15. Il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti avrebbe fatto una richiesta ai suoi giocatori: avere massima concentrazione in campo.

Ecco cosa scrive in merito il quotidiano Tuttosport:

“Se la formazione di Sarri dovesse sbancare San Siro, di certo renderebbe indigesta quella che è stata preparata come la “giornata dello scudetto” e posticiperebbe i festeggiamenti almeno a giovedì, nella gara del Friuli contro l’Udinese. «Da oltre 20 anni il titolo in Italia è monopolio di sole due città e riuscire a spezzarlo proprio in questa piazza avrebbe un gusto ancora più forte e, dal punto di vista personale, mi ripagherebbe di una attesa così lunga», le parole di Spalletti sono state il propellente per garantirsi il massimo dai suoi calciatori, a prescindere da quello che sarà il risultato di Inter-Lazio.”

Fonte foto: Fickr.com

