Napoli, si pensa ad un docufilm sulla festa Scudetto

Secondo quanto riportato da Il Mattino, potrebbe esserci un docufilm sulla festa Scudetto che avverrà in casa Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha riportato una novità sulla Festa Scudetto che già oggi potrebbe avvenire a Napoli. Proprio in occasione di quest’ultima potrebbe esserci un docufilm: il tutto avverrà grazie ad alcune telecamere presenti negli spogliatoi dello Stadio. Non resterebbe dunque che attendere il verificarsi dell’evento.

Ecco quanto si legge in merito:

“È il giorno dello scudetto, i calciatori vivono la città, percepiscono l’entusiasmo. Le telecamere della produzione del docufilm del club azzurro sono da giorni a riprendere allenamenti e i momenti privati nello spogliatoio: la festa è vicina, vicinissima. Ieri al centro tecnico c’erano oltre un centinaio di tifosi, ma stavolta la sicurezza ha chiesto a Kvara e company di non fermarsi per evitare resse e confusione per ottenere autografi e selfie.”

