Napoli-Salernitana, al Maradona presenti le famiglie dei giocatori

Il quotidiano Il Mattino fa sapere che in occasione di Napoli-Salernitana anche le famiglie degli azzurri saranno presenti allo Stadio.

Oggi pomeriggio Napoli e Salernitana si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona e secondo quanto riportato da Il Mattino le famiglie degli azzurri assisteranno alla sfida.

“Al Maradona poi tutte le famiglie dei calciatori, al gran completo, compresa quella di Luciano Spalletti. Tutti attorno al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e alla sua famiglia. Il patron è rientrato dagli States per assistere alla gara di oggi pomeriggio e sarà pronto a far esplodere la sua gioia dopo questi anni nei quali ha riportato il Napoli in alto. Un sogno, considerando che lo aveva raccolto dalle ceneri dopo il fallimento e la retrocessione in serie C. Accanto a lui gli amici storici, quelli del suo «cerchio magico» che lo accompagnano in ogni partita: Amedeo Acquaviva, Costanzo Jannotti Pecci e Giancarlo Carriero, i fedelissimi che non si perdono nemmeno una gara del Napoli in casa o in trasferta.”

