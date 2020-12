Ultim’ora Napoli – Osimhen verso il rientro, ma salterà altre tre partite

Castelvolturno, Victor Osimhen ha lavorato in campo con la squadra

Victor Osimhen salterà ancora tre partite. Il nigeriano, con ogni probabilità, non sarà a disposizione per le gare contro la Real Sociedad, contro la Sampdoria e contro l’Inter. Secondo quanto raccolto dal giornalista della redazione di Rai Sport, Ciro Venerato, il giocatore non sarà neanche convocato per queste tre gare. Durante la seduta d’allenamento di quest’oggi, l’attaccante partenopeo ha svolto terapie, palestra e lavoro sul campo. Si punta al rientro per il match contro la Lazio, in programma il 20 dicembre.

