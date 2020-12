Sorteggio Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: il girone dell’Italia

Sorteggio Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: nel girone C, la nazionale di Mancini dovrà vedersela con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania

Si sono svolti a Zurigo i sorteggi per stabilire i 10 gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022. Al Mondiale si qualificheranno le prime di ogni gruppo. Per gli altri posti serviranno i playoff tra le 10 seconde e le 2 “migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificati”.

Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian.

Gruppo B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo.

Gruppo C: ITALIA, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania.

Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan.

Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia.

Gruppo F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Isole Far Oer, Moldavia.

Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra.

Gruppo H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta.

Gruppo I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino.

Gruppo J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein.

