Corriere del Mezzogiorno – Caso Kvara, oggi il Napoli monitorerà le sue condizioni.

La presenza di Khvicha Kvaratskhelia è in forte dubbio per la trasferta di Salerno. A causa dell’influenza che lo ha costretto a rimanere fuori, lunedì è stato il suo ultimo allenamento in campo. Mentre martedì è stato escluso – per forze di causa maggiore -, dai convocati della Coppa Italia. Mercoledì gli è stato concesso un po’ di lavoro in palestra, ma ieri, date anche le condizioni climatiche avverse, lo staff medico ha optato per un giorno di riposo a scopo precauzionale. Per Kvara oggi ci sarà il test decisivo, in modo che il Napoli possa monitorare il suo lavoro in allenamento, per poi decidere se il suo contributo potrà essere utile.

Fonte foto: Instagram @kvara7

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Salernitana-Napoli: ballottaggio Lozano-Politano

Careca, Coppa Italia: “La Cremonese ha fatto la partita dell’anno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Opuscolo anti stupri:revoca deleghe assessore,ritirate copie