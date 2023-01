Salernitana-Napoli: ballottaggio Lozano-Politano

Hirving Lozano e Matteo Politano si giocano una maglia da titolare per Salernitana-Napoli

Luciano Spalletti sta preparando Salernitana-Napoli, gara in programma sabato 21 gennaio alle ore 18.00. Sky Sport riferisce che la condizione di Hirving Lozano sta migliorando tanto che per il derby contro i granata sarà ballottaggio con Matteo Politano per una maglia da titolare.

Fonte foto: Instagram @hirvinglozano

