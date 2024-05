Tuttomercatoweb.com – Folorunsho come Vidal, ADL lo blinda: primo colpo alla Conte

Il portale online di TMW, ha parlato del possibile arrivo di Antonio Conte al Napoli. Il primo nome nella lista dell’allenatore è Michael Folorunsho, centrocampista rivelazione di questa stagione, che con la maglia dell’Hellas Verona è riuscito a trasportare la squadra verso la salvezza. Inoltre, è stato convocato da Luciano Spalletti in vista dell’Europeo di Germania 2024.

Il Folorunsho, come Vidal. È di proprietà del Napoli, e dopo svariati prestiti, è pronto a riportarlo a casa. La società ha l’intenzione di inserirlo nel nuovo progetto per la rifondazione della squadra. Manna nei prossimi giorni si siederà al tavolo con l’agente del giocatore, per provare ad aprire una trattativa convincente e arrivare all’intesa finale. Sarà accontentato con un ingaggio all’altezza e di durata.

