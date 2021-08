Napoli, Mertens non vede l’ora di tornare, ma potrebbero volerci due mesi

Dries Mertens vuole scendere in campo con il Napoli al più presto, ma si prospetta un’attesa di un paio di mesi.

Dries Mertens ha subito un’operazione alla spalla lo scorso 5 luglio. L’attaccante belga, che ha avuto modo di disputare anche l’Europeo con la sua Nazionale, vuole al più presto tornare in campo con il Napoli. Il recupero sta procedendo davvero bene, tuttavia i la fine di quest’ultimo non è imminente.

Secondo il Corriere dello Sport, Dries Mertens potrebbe tornare a scendere in campo tra circa due mesi.

Le previsioni spingono a sospettare di doverlo aspettare per almeno un altro paio di mesi. Mertens ha inviato le immagini della personalissima preparazione, che procede con ritmi serrati e la voglia matta di sistemarsi di nuovo in campo, nella sua versione da re di bomber di questi 97 anni del Napoli che lo aspetta. Operazione tutto ok. Si lavora sodo per rientrare il prima possibile. Appuntamento a Castel di Sangro.”

