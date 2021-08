Calciomercato Napoli, Giuntoli insiste per Berge: il prezzo è di 15 milioni

Sander Berge, centrocampista dello Sheffield United, resta un obiettivo del calciomercato del Napoli.

Il calciomercato del Napoli è ancora bloccato per quanto riguarda gli acquisti, ma gli obiettivi sembrano essere più che chiari. Uno dei giocatori che piace alla Società, in particolare a Cristiano Giuntoli, è Sander Berge, centrocampista dello Sheffield United. La formula con la quale il Napoli vorrebbe concludere l’affare e portare il giovane in squadra è il prestito. Dal suo canto, il club inglese chiede 15 milioni.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

“Giuntoli s’è attivato da tempo per colmare la lacuna, sta provando a convincere lo Sheffield United a cedergli, in prestito, Sander Berge. Ma il club inglese, dopo la retrocessione in Championship, vuole concretizzare e, dunque, cederlo a titolo definitivo: la richiesta è di 15 milioni di euro.”

