Al Napoli piace Hincapié, si pensa anche al ritorno di Bakayoko

Tra le ipotesi di mercato, il Napoli starebbe pensando al ritorno di Tiemoué Bakayoko.

Il Napoli sta valutando diversi profili sul mercato e ci sono molti nomi accostati alla società partenopei. Per la difesa l’idea del Napoli è Piero Hincapié, giocatore del Talleres e classe 2002. Recentemente sta circolando anche una notizia per quanto riguarda un ipotetico acquisto a centrocampo: pare che il Napoli stia valutando anche il ritorno di Tiemoué Bakayoko. Il giocatore ivoriano ha lasciato la squadra poco tempo fa per fare ritorno al Chelsea.

A proposito delle suddette questioni, ecco quanto si legge dal sito di Sky Sport.

“Il Napoli cerca un rinforzo in difesa e ha individuato un profilo interessante: è quello di Piero Hincapié, nazionale ecuadoriano classe 2002 di proprietà del Talleres, che si è messo in mostra anche nella recente edizione della Copa America. Il difensore, che può giocare sia da centrale che da laterale sinistro, ha una valutazione di circa dieci milioni di euro e questa cifra blocca per il momento il Napoli che adesso può effettuare solo operazioni in prestito. […] Per quanto riguarda il centrocampo, invece, il Napoli sta pensando a far tornare Tiemoué Bakayoko. Il francese classe 1994 è di proprietà del Chelsea e l’anno scorso ha giocato al Napoli in prestito, collezionando un totale di 44 presenze (segnando anche 2 gol).”

