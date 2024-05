Corriere dello Sport – Zazzaroni: “Conte è necessario, più di un obbligo per il Napoli”

Ivan Zazzaroni, sul fondo del quotidiano, ha parlato del possibile approdo di Antonio Conte al Napoli. Qui alcuni spezzoni: “A questo punto Antonio Conte diventa necessario. Di più: obbligatorio, per li Napoli. Stagione di merda – mi scuso, ma non ho trovato una definizione più efficace. Conte ha bisogno di sentirsi nuovamente dentro un progetto ambizioso e stimolante. Con lui si potrà tornare a competere in Europa, sento però il bisogno di esercitare una forte pressione affinché lui e De Laurentis trovino l’accordo nel rispetto degli interessi di tutti. Al momento sembrerebbe esserci ancora distanza fra le parti: sospetto che a dividerli siano anche i diritti d’immagine”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, entro domani nuovo incontro tra Conte e Manna a Torino

Napoli-Lecce, formazioni ufficiali: le scelte di Calzona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi