Convegno contro il razzismo: parla Juan Jesus

Il calciatore del Napoli, Juan Jesus, è stato invitato al Centro Commerciale Jambo di Trentola Ducenta. L’azzurro, in compagnia del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarà testimone di un convegno contro il razzismo, dopo essere stato presumibilmente vittima di alcune offese, durante una partita di campionato. Il tema principale sarà “L’Italia è razzista?”, saranno proprio loro, in compagnia di Mimma D’Amico, responsabile del centro sociale ex Canapificio di Caserta e Mamadou Kouassi a parlarne. A moderare ci sarà il professor Guido Trombetti, Rettore della Federico II. In diretta streaming, sarà collegato anche l’ex azzurro, Kalidou Koulibaly.

Sarà possibile seguire la diretta sui social del Centro Commerciale dalle ore 10:30.

