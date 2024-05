LIVE – De Laurentiis e Juan Jesus al convegno contro il razzismo

Live, De Laurentiis e Juan Jesus presenti al convegno anti razzismo

Aurelio De Laurentiis e Juan Jesus presenzieranno al convegno “L’Italia è un paese razzista?”, che si sta tenendo in questi minuti al centro congressi del jambo 1.

10:44 De Laurentiis: “L’italia non è un paese razzista, ma di accoglienza. Basti pensare quanti immigrati per esempio vengono accolti a Lampedusa e in altre città italiane. Ma è un posto dove esistono dei focolai di intolleranza, che può essere il colore della pelle, la provenienza, la religione, la sessualità. In Italia si dibatte troppo, ed è il paese del non fare. L’intolleranza tante volte nasce anche da un insofferenza personale, una frustrazione che poi porta a determinati atteggiamenti.”

10:49 Prende la parola Juan Jesus: “Io ho provato ad essere superiore, la mia carriera parla da sola dove non ho mai creato problemi rispetto ad Acerbi che qualche problema ha avuto. Nei giorni dopo sono tornato a parlare perchè sono state dette tante bugie, non mi andava di passare per bugiardo. Meglio stendere un velo pietoso su tutta la vicenda, siamo nel 2024 e bisognerebbe smetterla di far si che certe cose succedano.”

10:55 De Laurentiis: “La scuola non basta, non è adeguata e ha dei professori che non sono in grado di educare in chiave moderna i nostri ragazzi. Criticare è facile, il problema è quello di trovare qualcosa per far si che non ci sia bisogno di criticare”

11:00 De Laurentiis stuzzicato sull’argomento allenatore: “I prossimi 10 giorni saranno decisvi, dopo aver fatto le opportune valutazioni dove non deve vincere il tifo ma la razionalità”