Corriere della Sera – Lukaku è il pupillo di Conte: la cessione di Osimhen sarà la chiave

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile arrivo di Antonio Conte a Napoli, ma non solo. Il tecnico avrebbe delle richieste specifiche per la sua rosa, e tra tutti spunta il nome di Romelu Lukaku, il suo uomo ai tempi dell’Inter. Big Rom, secondo le varie indiscrezioni, non sarà riscattato dalla Roma, facendo così ritorno al Chelsea. A questo punto si parla, di un ipotetico scambio proprio con Victor Osimhen, legato a una clausola di 130 milioni. Lukaku ha un valore intorno ai 40 milioni, quindi bisognerà trovare l’accordo economico che possa accontentare tutti.

